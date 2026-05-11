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Alfonso Arús, del vídeo de Cocituber: "Sabemos de la necesidad de ahorrar en plásticos, pero en los supermercados hacen todo lo contrario"

Cocituber va al supermercado y se lo encuentra lleno de envases y bolsas de plástico por todos sitios. En Aruser@s hacen una reflexión sobre el uso de plásticos, la contaminación y el reciclaje.

Alfonso Arús: "Somos conscientes de la necesidad de ahorrar en plásticos, pero en los supermercados hacen todo lo contrario"

"Tenemos que tener unido el tapón a la botellita, pero luego vas al supermercado y te encuentras con esto...", comenta Hans Arús en Aruser@s para dar paso a este vídeo viral de Cocituber en el que el youtuber recorre cada palmo de un supermercado para encontrar plásticos en absolutamente todo. Cuando llega a casa, prueba una ensalada envasada... y el resultado no te sorprenderá. "Y luego, llévate la bolsa de casa", ironiza. "Somos conscientes de la necesidad de ahorrar en plásticos, pero en los supermercados hacen todo lo contrario", afirma Alfonso Arús.

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