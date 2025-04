Un español se indigna al descubrir que en Marruecos los tapones no están pegados a la botella: "O lo hacemos todos o ninguno"

El tiktoker español @carliyoelnervio está de viaje en Marruecos y acaba de descubrir que allí los tapones no están pegados a la botella, algo que le indigna mucho. El malagueño cree que estamos haciendo "el canelo".

"¿Cuántas veces hemos comentado la inutilidad de que los tapones vayan sujetos a la botella?", se pregunta Alfonso Arús antes de presentar en Aruser@s este vídeo viral de @carliyoelnervio. El tiktoker malagueño está de viaje en Marruecos y ha descubierto que allí están completamente sueltos. "Chavales, nos adelantan por la derecha", asegura.

Mientras que en Europa existe esta norma que pretende colaborar al cuidado del medio ambiente, otros países del mundo no han implantado este método. "Vamos a ver, o lo hacemos todos o no lo hacemos ninguno", dice con indignación el creador de contenidos. "Salid un poquito de la Unión Europea y vais a descubrir que estamos haciendo el canelo", se queja. "No estamos dando el ejemplo, somos unos posturas", concluye.

En plató, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con Carliyo. "¿Por qué algunos países sí y otros no?", se pregunta Hans Arús en la misma línea. Angie Cárdenas centra sus críticas en la suciedad que genera el turismo de lujo y Tatiana Arús no se olvida de las pajitas de cartón.

Por su parte, Marc Llobet, que ha estado de viaje en Albania, enseña un vídeo en el que demuestra que en este país de la UE no se cumple la normativa. "Ha sido maravilloso", bromea.