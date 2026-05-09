La denuncia de una envasadora de legumbres contra los supermercados: "Vendes 100 kilos y ganas un euro"

Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada, explica a Equipo de Investigación cómo se fijan los precios en la negociación con los supermercados. En muchas ocasiones, asegura, las condiciones son tan ajustadas que la rentabilidad desaparece casi por completo y vender deja de ser una opción viable.

Entre sacos de legumbres, máquinas en marcha y miles de kilos listos para su distribución, la industria alimentaria también sufre el impacto directo de la inflación. En una envasadora de León que produce de media 400.000 kilos de garbanzos de origen español, los números se han vuelto cada vez más ajustados.

Montserrat San, gerente de Legumbres Arconada, explica a Equipo de Investigación cómo han evolucionado los márgenes en los últimos meses. "Hoy comprando el garbanzo a un euro y medio, lo vendes a dos euros", señala. Sin embargo, ese margen teórico se diluye rápidamente cuando entran en juego el resto de costes.

El encarecimiento de materiales y transporte ha comprimido aún más la rentabilidad. El kilo de plástico cuesta ahora tres veces más y mover cada kilo de producto supone nueve céntimos adicionales. Resultado: el margen real se reduce a apenas cinco céntimos.

Pero la presión no termina en la fábrica. En la negociación con las grandes cadenas de supermercados, la rentabilidad se estrecha todavía más. "El supermercado aprieta mucho. Cuanto más grande es la cadena, más aprieta", denuncia San. En muchos casos, afirma, son los propios distribuidores quienes fijan el precio final.

"Hay veces que te dicen el precio y tú decides si vendes o te sales del mercado", explica. La consecuencia es una ecuación extrema: trabajar con márgenes de apenas un céntimo. "Vendes 100 kilos y ganas un euro", resume.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de investigación.

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