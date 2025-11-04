Cocituber denuncia los precios y la falta de limpieza de la cafetería de la estación de Atocha en este vídeo: "Me han estafado 28,32 euros"

Esta cafetería ubicada en la estación de trenes de Atocha es una de las más concurridas de Madrid por su enclave privilegiado. El creador de contenidos Cocituber se ha ido a desayunar allí y esto es lo que ha descubierto.

Si alguna vez has visitado Madrid, seguramente hayas pasado por la estación de trenes de Atocha. Un lugar en el que confluyen cientos, sino miles de trenes a lo largo del día y por el que pasan millones de personas de todo el mundo. Y ese es el punto exacto en el que se encuentra la cafetería que hoy visita Cocituber en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Con una panorámica de la cafetería, el creador de contenidos muestra que está llena a rebosar de clientes. "Las mesas están todas sucias, nadie las limpia", comienza a criticar. Al ir a por una botella de agua, casi le da un infarto. "4 euros", dice anonadado. "Más cara que el billete de tren", le dice a quien le acompaña. Aunque si quieres agua gratis siempre puedes ponerte debajo del aire acondicionado que gotea por todo el suelo.

El zumo de naranja que intenta beberse, al que califica como "superagrio", le cuesta 4,85 euros y el mollete de tortilla -"por supuesto, congelada"-, 7,85. El bocadillo de 'jamón' con queso de cabra tiene un precio de 8,75 euros. "No hay otro sitio para comer en Atocha y pueden poner los precios que les salga de los coj****".

El descafeinado al menos, es gigante. Eso sí, cuesta 2,85 euros. "Me acaban de estafar en la cafetería de la estación de trenes de Atocha 28,32 euros", se queja. "Me parece una vergüenza", añade.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se muestra de acuerdo con él y se acuerda de que antaño todo el mundo se quejaba de los restaurantes del aeropuerto y coicide en señalar que el precio de la botella de agua es un atraco.

