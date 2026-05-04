Alfonso Arús, al ver a Georgina Rodríguez en la fiesta de Vogue y en la de Jeff Bezos: "Su vida debe de ser agotadora"

Georgina Rodríguez ha acudido con un look negro con transparencias a una fiesta previa a la gala MET. "Va a cara lavada y con bisutería", bromea Alfonso Arús, que alucina al saber que también ha ido a la fiesta de Jeff Bezos.

Este fin de semana ha habido varias fiestas previas a la gala MET, y Georgina Rodríguez no se las ha querido perder. Y es que la pareja de Cristiano Ronaldo ha acudido por partida doble. En este vídeo puedes ver cómo a una de las fiestas acudió con un look negro con transparencias e impresionantes joyas mientras que en la de Jeff Bezos se soltó la melena y acudió con un vestido corto de manga larga negro. "Esta señora va de fiesta en fiesta todo el santo día, su vida debe de ser agotadora", ironiza Alfonso Arús, que analiza al resto de invitados de la fiesta, como Oprah Winfrey o Kim Kardashian.

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