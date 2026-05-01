Escribe una carta a un compañero de trabajo para avisarle de que huele mal: "Lo digo para que corrijas"

Una mujer ha escrito una carta a un compañero de trabajo avisándole de que algunos compañeros se quejan de que huele mal: "No lo digo por ser mala, sino para que corrijas".

Hans Arús abre un debate en el plató de Aruser@s sobre una carta que ha escrito una compañera de trabajo a un chico diciéndole que olía mal. "Querido amigo, escuché que algunos compañeros de trabajo hablaban de ti. Dicen que notan un olor fuerte, y esto no es solo algo que curre al final del día de trabajo, también hueles así por la mañana", ha escrito la mujer, que ha detallado que lo dice "no por ser mala sino para que corrija" ya que si ella estuviera en su lugar "querría que alguien" la avisara.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.