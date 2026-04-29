Georgina Rodríguez enseña a cámara su nuevo reloj en Roma: "He cobrado y me lo puedo comprar"

Georgina Rodríguez se ha comprado un nuevo reloj en Roma, donde ha comido "en un restaurante con las mejores vistas frente al Coliseo con dos estrellas Michelín o más".

Georgina Rodríguez ha compartido imágenes de cómo ha sido su viaje exprés a Roma, donde se ha comprado un reloj tras haber "cobrado". "Es divino, os lo voy a enseñar", explica la pareja de Cristiano Ronaldo mientras lo muestra a cámara, donde también explica que ha comido "en un restaurante con las mejores vistas frente al Coliseo con dos estrellas Michelín o más". Al ver el vídeo, Alfonso Arús afirma que "lo del reloj es un feo porque hace poco Cristiano le regaló uno de diamantes con una dedicatoria que parece que no le ha gustado".

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