Ahora

Semana de la Moda de Milán

Alfonso Arús, al ver a Aitana en el desfile de Fendi lleno de famosas: "Tienen una buena plantilla de embajadoras"

Aitana es uno de los rostros conocidos que han acudido al desfile de Fendi como embajadora en la Semana de la Moda de Milán, al que también han ido famosas como Dakota Fanning, Jessica Alba o Chiara Ferragni.

Alfonso Arús, al ver a Aitana en el desfile de Fendi lleno de famosas: "Tienen una buena plantilla de embajadoras"

La nueva diseñadora de Fendi, exdirectora creativa de Dior, ha debutado en la Semana de la Moda de Milán, donde ha mostrado sus nuevas propuestas. "Fusionan y borrar la línea entre lo masculino y lo femenino", destaca Tatiana Arús, que enseña los rostros conocidos que han acudido al desfile.

"Tenemos a una de las claras embajadoras, como es Aitana, que se convirtió en 2025", explica Tatiana Arús, que destaca otros nombres conocidos como Dakota Fanning, Jessica Alba o Chiara Ferragni. "Oye, pues tienen una buena plantilla de embajadoras", destaca, por su lado, Alfonso Arús a la colaboradora, que responde: "Además, ocupan las primeras filas y eso da caché a la diseñadora".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El rey hizo lo que tenía que hacer el 23F: Juan Carlos I sale airoso de la desclasificación y prueba que no hubo conspiraciones desde Casa Real
  2. Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, a los 93 años
  3. Junts tumbará de nuevo el decreto del escudo social junto a PP y Vox
  4. Se abren las quinielas en la sucesión de Yolanda Díaz entre palabras de agradecimiento tras su renuncia a liderar el nuevo Sumar
  5. Los archivos desvelados del caso Epstein omitieron una acusación contra Trump por agresión sexual
  6. ¿Aspiradoras, televisiones o termostatos espías?: el peligro de los aparatos inteligentes para la seguridad en casa