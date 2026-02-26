Alfonso Arús, al ver a Aitana en el desfile de Fendi lleno de famosas: "Tienen una buena plantilla de embajadoras"

Aitana es uno de los rostros conocidos que han acudido al desfile de Fendi como embajadora en la Semana de la Moda de Milán, al que también han ido famosas como Dakota Fanning, Jessica Alba o Chiara Ferragni.

La nueva diseñadora de Fendi, exdirectora creativa de Dior, ha debutado en la Semana de la Moda de Milán, donde ha mostrado sus nuevas propuestas. "Fusionan y borrar la línea entre lo masculino y lo femenino", destaca Tatiana Arús, que enseña los rostros conocidos que han acudido al desfile.

"Tenemos a una de las claras embajadoras, como es Aitana, que se convirtió en 2025", explica Tatiana Arús, que destaca otros nombres conocidos como Dakota Fanning, Jessica Alba o Chiara Ferragni. "Oye, pues tienen una buena plantilla de embajadoras", destaca, por su lado, Alfonso Arús a la colaboradora, que responde: "Además, ocupan las primeras filas y eso da caché a la diseñadora".

