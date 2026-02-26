Alfonso Arús alucina con este vídeo de Penélope Cruz en Londres: "Si me dices que es inteligencia artificial te lo compro"

Penélope Cruz ha deslumbrado en Londres con un vestido arriesgado de Jacquemus y joyas barrocas de Roberto Cavalli en la presentación de su nueva película, 'The bride'.

Penélope Cruz se encuentra en Londres promocionando su nueva película, 'The bride'. La actriz española ha apostado "por la vanguardia y ha dejado atrás el estilo parisino al que nos tiene acostumbrados con Chanel", explica Tatiana Arús, que enseña el aplaudido look de Penélope Cruz en el vídeo principal de esta noticia.

"Además de haber "apostado por el vestido de Jacquemus" la actriz española ha lucido "unas joyas barrocas de Roberto Cavalli", detalla la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Alfonso Arús reconoce que el vídeo parece IA: "Porque me dices que es Penélope Cruz, pero si me dices que es inteligencia artificial te lo compro".

"Pues son las imágenes promocionales que ellos mismos han compartido en sus redes sociales", especifica Tatiana Arús, que destaca que "está grabado con muy buen gusto y la iluminación en la azotea jugaba a favor".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.