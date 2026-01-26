Aitana confiesa que le da miedo volar en la presentación del avión que lleva su nombre: "Pensé que era una broma"

Aitana se ha convertido en la primera artista femenina que ha puesto nombre a un avión. "Tener algo con mi nombre que tengo miedo es una forma de decir, ¡tú puedes'", explica la artista en este vídeo.

Aitana ha presentado en Fitur el avión de Air Europa que lleva su nombre, convirtiéndose así en la primera artista femenina que lleva una aeronave con su nombre. "Habíamos visto avión Melendi, Julio Iglesias, Luis Fonsi... pero eran todos masculinos", explica Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que David Bisbal también tiene un avión con su nombre.

Además, la cantante ha desvelado durante la presentación que tiene miedo a volar. "Un avión con mi nombre es bastante fuerte para mí", ha confesado Aitana, que ha desvelado su miedo a volar: "Cuando me lo propusieron pensé que era una broma".

"Poder tener algo con mi nombre que le tengo miedo es una forma de decir 'tú puedes'", ha destacado la cantante en el vídeo principal de esta noticia.

