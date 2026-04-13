Alfonso Arús reacciona al anuncio del nuevo "hit mundial" de los Supersexy Boys: "No he visto una forma más grosera de ligar"

En Aruser@s están expectantes, a la espera de que salga el nuevo "hit mundial" de los Supersexy Boys que han dejado de arrasar en fiestas de cumpleaños para quemar las listas de éxitos. Al menos, las que están en su imaginación.

¡Paren las rotativas! (Siempre había querido escribir esto). Los Supersexy Boys están de vuelta tras arrasar fiestas de cumpleaños y prometen volver a petarlo con un nuevo "hit mundial" que a buen seguro sonará en Aruser@s.

Para ir abriendo apetito, los apuestos chicos, con indumentarias y vestimentas de todo tipo, a cada cual más llamativa, lo anuncian de esta manera que vemos en el programa de laSexta. Pero por lo visto, aún no han grabado el vídeo: "Necesitamos chicas para nuestro gran videoclip, así que, si tú eres una chica muy bonita, ¡tienes que llamarnos a los números!".

El segundo de ellos, Faraón, con pelo rubio cortado a tazón, traje verde y lo que parece un cazamariposas colgado del cuello, no duda en dirigirse a las "bellas princesas" y les pide que no duden en llamarle. "Atentamente: el dios", firma, aunque creíamos que se llamaba de otra manera.

Otro, con lo que parece la ropa de sacar al perro a pasear (pero con cadena de plata) nos explica que se han vuelto a juntar los históricos del grupo. Sí, también "el auténtico Cris Beltrán". "Ya se viene la nueva canción, hit mundial", interviene otro integrante.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús y los colaboradores están entusiasmados... aunque algo confundidos, con la formación, los 'outfits' y si son o no therials. "Alguno ha cambiado bastante en poco tiempo, a peor", comenta Marc Redondo. "No he visto una forma más grosera de ligar que esta", lamenta el presentador. "Están caninos, necesitan ligues", añade.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.