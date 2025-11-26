Alfonso Arús, del polémico vídeo de Alejandro Fernández en pleno concierto: "A lo mejor bebió en exceso"

Alfonso Arús destaca que el cantante Alejandro Fernández "nos tiene acostumbrados últimamente a actuaciones un poco problemáticas", como la que puedes ver en este vídeo.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que "Alejandro Fernández nos tiene acostumbrados últimamente a actuaciones un poco problemáticas". "No sé si estaba con resaca o no, pero a lo mejor bebió en exceso", explica el presentador del programa, que muestra en el vídeo principal de esta noticia el polémico comportamiento del cantante en uno de sus últimos conciertos.

"Parece ser que ofreció dos conciertos", explica Tatiana Arús, que detalla que aunque el primer concierto fue bueno, el segundo empezó a empeorar: "Los fans decían que estaba siendo un conciertazo, pero en el vídeo vemos que la imagen dista mucho de la de un cantante".

"Muy sobrio, muy sobrio, no se le ve", afirma Alfonso Arús tras ver el vídeo, donde Tatiana Arús asegura que a veces parecía que el cantante tenía hasta arcadas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.