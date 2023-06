Alfonso Arús enseña en el plató de Aruseros los "zascas" de Marta Riesco a Rocío Flores en su última entrevista. "Rocío le dijo a su padre que si él estaba conmigo, la perdería como hija", ha afirmado la reportera, que ha destacado que la hija de Antonio David Flores es la responsable "al 90%" de la ruptura.

Además, Marta Riesco también ha criticado duramente al que fuera su pareja: "Nunca ha dado la cara por mí y yo he salido en su defensa hasta tal punto que me han despedido de mi trabajo". "Antonio David me pidió que nos reconciliáramos en secreto porque tiene miedo a la reacción de su hija", ha afirmado la joven.

Por su parte, Rocío Flores ha contestado rotunda a Marta Riesco: "No voy a entrar en su juego, me parece lamentable y vergonzoso".