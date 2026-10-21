Alfonso Arús estalla en la nueva edición del zulómetro en Ourense: "¿Cómo no va a ser barato si no se puede dormir?"

Uno de los pisos descubiertos por Le Petit Patito vuelve a ser protagonista de la sección del 'zulómetro' de Aruser@s. En esta ocasión, es uno de los más baratos

Es el piso más barato que el 'zulómetro' de Aruser@s ha visto hasta la fecha. Una auténtica ganga que ha descubierto, cómo no, Le Petit Patito. "Hoy os traigo este piso. 240 euros mes, 12 metros cuadrados", anuncia la creadora de contenidos en este vídeo viral que recoge el programa de laSexta.

Una coqueta cocina con todos los aparatos amontonados y una despensa a los pies de una mesa de opositor es uno de sus 'grandes' atractivos. La 'cuck chair' tampoco se queda atrás, haciendo esquina con esta misma cocina. "Se convierte en una camita tipo como cuando te vas con tus amigos de casa rural y todos tienen pareja menos tú", explica.

En la pared opuesta está el baño, que "por algún motivo" que desconocemos, "en lugar de espejo hay un contrachapado de madera". La taza del váter está encajada a su lado.

En el plató, Angie Cárdenas comenta que es "muy barato" y Alfonso Arús estalla: "¿Cómo no va ser barato si no se puede ni dormir? Estás más cómodo en un asiento de Vueling".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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