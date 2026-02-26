Alejandro Sanz y Stephanie Cayo, exnovia de Maxi Iglesias: estas son las señales de una posible relación

Tatiana Arús da todos los detalles sobre el posible nuevo romance entre Alejandro Sanz y la actriz y modelo, Stephanie Cayo, exnovia de Maxi Iglesias: "Se les ha visto en diferentes conciertos en Colombia y en Ecuador".

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s los rumores de romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. "Este rumor ya surgió en 2023 y ella lo desmintió asegurando que solo habían iniciado una bonita amistad", explica Tatiana Arús, que destaca que la actriz y modelo "es expareja del actor Maxi Iglesias".

"Actualmente se les ha visto en diferentes conciertos en Colombia y en Ecuador", afirma la colaboradora, que enseña algunas de las fotografías en las que están juntos: "Veremos si en esta ocasión sí hay romance, ella tiene 27 y él 57 años".

"Es enamoradizo Alejandro Sanz", destaca Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, que reflexiona: "Es enamoradizo y los medios de comunicación que están intentando siempre colocarle una novia". Por otro lado, Angie Cárdenas afirma que "la que tiene suerte ahora es Shakira, porque pasó una época en la que le adjudicaban todo el rato novios". "Yo creo que es diferente", afirma, por su lado, Alfonso Arús, que reflexiona: "Yo creo que a Alejandro Sanz le cuelgan las novias y Shakira se autocolgó novios durante una época su departamento de Comunicación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.