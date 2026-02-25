Shakira regresa a Egipto para hacer un concierto frente a las pirámides de Giza: "Será pequeño y exclusivo"

Tras 21 años, Shakira ha regresado a Egipto, donde realizará un concierto exclusivo y pequeño frente a las pirámides de Giza, en El Cairo. "Perdona, pero intimidad frente a las pirámides de Egipto, no sé...", reflexiona Alfonso Arús.

Shakira ha regresado a Egipto tras 21 años de ausencia para ofrecer un concierto en sus pirámides. "Nos gusta mucho este concierto, que se va a celebrar el 7 de abril frente a las pirámides de Giza, en El Cairo", explica Tatiana Arús, que destaca que "la venta de entradas será exclusiva y está prohibida la reventa".

"Quieren hacer un concierto íntimo y exclusivo", detalla la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús analiza los detalles del concierto: "Perdona, pero intimidad frente a las pirámides de Egipto, no sé...". Una opinión que comparte Alba Sánchez, que explica que "ahora se están haciendo muchos conciertos y festivales ahí y caben más de 5.000 personas".

Por su parte, Tatiana Arús destaca que "si lo comparamos con algunos de los macroconciertos que ha realizado Shakira, se entiende que es un concierto más pequeño". Además, la colaboradora explica que habrá también conciertos en Mumbai y Nueva Delhi.