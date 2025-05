Pilar Vidal demuestra ser la mayor fan de Maxi Iglesias: "Has madurado, ya no eres el guaperas de 'FoQ'. Eres más"

La periodista Pilar Vidal nunca deja de sorprender. Durante su intervención en el programa 'Y Ahora Sonsoles', la colaboradora de televisión se declaró fan absoluta de Maxi Iglesias, quien acudía al espacio de Antena 3 para presentar su primera novela.

Lo que no esperaba el actor era que Pilar conociera casi al dedillo su carrera profesional. "Me gusta cómo actúas, ¿eh? No solo lo de guapo, eso lo sabrás tú desde que naciste", le soltó con simpatía. "Para mí has madurado, ya no eres el guaperas de Física o Química. Eres más", añadió con admiración.

Vidal repasó la trayectoria del actor, desde su reciente papel en Valeria hasta sus proyectos internacionales. La presentadora, Sonsoles Ónega, sorprendida por el nivel de detalle, bromeó: "¿Quieres hacer tú la entrevista?"

Pero Pilar lo tenía claro: "No, no. Yo luego un selfie", respondió entre risas, poniendo el broche final a un momento tan inesperado como divertido.