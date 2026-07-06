La reflexión de Carmen Calvo sobre Luis Alfonso de Borbón y su actitud en la exhumación de Franco: "Le coloca de heredero de la dictadura"

Carmen Calvo analiza en Anatomía de... la participación de Luis Alfonso de Borbón en la exhumación de Franco y sostiene que ese gesto "le coloca más de heredero de la dictadura" que del trono de Francia.

La presencia de Luis Alfonso de Borbón en la exhumación de Francisco Franco sigue siendo objeto de análisis años después. En Anatomía de..., Carmen Calvo recuerda aquel momento y reflexiona sobre el significado político de que el bisnieto del dictador -y también de Alfonso XIII - participara como uno de los portadores del féretro, un gesto que, a su juicio, condiciona la imagen pública del pretendiente legitimista al trono francés.

Calvo reivindica aquella decisión institucional: "Esas fotos y toda esa presencia mediática asociada al ultracatolicismo y al falangismo son las que han acabado con cualquier posibilidad de que pudiese reinar en España. Una de las inteligencias de Juan Carlos es justamente alejarse de eso".

Durante el reportaje también interviene Íñigo Ramírez de Haro, marqués de Cazaza en África, quien considera que la exposición pública de Luis Alfonso de Borbón, quien aspira a ser rey de Francia -aunque esa figura no exista desde hace siglos- en aquel acto marcó un punto de no retorno para cualquier aspiración monárquica en España.

El periodista francés Mathieu de Taillac pone el foco en la contradicción que, a su juicio, representa la figura de Luis Alfonso de Borbón: "Se encuentra con esa paradoja histórica que es a la vez pretendiente a ese inexistente trono de Francia y bisnieto de un dictador". Para él, resulta especialmente llamativo que decidiera "resolver esa paradoja cargando el féretro de Franco a hombros".

Calvo también critica el posicionamiento político que, en su opinión, transmite ese gesto: "Él juega a ese juego que ve en los actos de la ultraderecha. Si pretendes reivindicar en el siglo XXI algún tipo de fórmula de monarquía, lo primero a lo que te tienes que acostumbrar es que no intervienes en política. Ese es el primer error que comete".

En el programa, Mamen Mendizábal recupera además el comunicado que Luis Alfonso de Borbón difundió tras la exhumación, en el que afirmaba, entre otras cosas, que Franco "fue un gran soldado y un gran estadista, animado sobre todo por su profunda fe cristiana y su amor por España". "Está en el origen de España, pacificada, próspera y reconocida entre las grandes potencias mundiales. Defender su memoria es una parte integral de mi idea del honor y la lealtad", añadía.

Tras escuchar esas palabras, Carmen Calvo responde con contundencia: "La dictadura mantuvo a España empobrecida, entristecida, arrollada y apartada del mundo. Confundir la religión con la política nos lleva directamente al siglo XIX".

En la misma línea se pronuncia el historiador Eduardo Juárez, que recuerda que Luis Alfonso de Borbón preside la Fundación Francisco Franco. "Que tu referencia sea que diriges una fundación dedicada a mantener la memoria de un dictador que accede al poder a través de una Guerra Civil es una insensatez", afirma. Una valoración que Calvo remata con una conclusión rotunda: "Te coloca más bien de heredero de la dictadura".

El reportaje termina con otra reflexión del marqués de Cazaza sobre las aspiraciones dinásticas de Luis Alfonso de Borbón: "No es ningún rey, es un quijote". Una opinión compartida por los participantes en este reportaje del programa de laSexta.

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