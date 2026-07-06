Escolar lanza una pregunta sobre el discurso de Feijóo y Aznar: "¿Y si al final vuelve a ganar la izquierda?"

El periodista ha alertado en Al Rojo Vivo del riesgo que, a su juicio, supone cuestionar de antemano la legitimidad de unas elecciones si la izquierda vuelve a gobernar. El director de 'eldiario.es' también reconoció el coste político que los casos de corrupción tienen para el Ejecutivo.

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha reflexionado sobre el actual clima político en España durante su intervención en Al Rojo Vivo, donde, además de reconocer el impacto político del caso que afecta al entorno del Gobierno, ha expresado su preocupación por el cuestionamiento de la legitimidad de futuros resultados electorales por parte de dirigentes de la oposición.

Escolar ha comenzado admitiendo que la relación de Víctor de Aldama y José Luis Ábalos con presuntos casos de corrupción tiene un evidente coste político para el Ejecutivo. "Es evidente la relación de Aldama y de Ábalos con la corrupción de ese Gobierno. Es evidente. Quiero decir, porque ni Ábalos ni Aldama están hoy en el Gobierno. Claro que hay una responsabilidad política y claro que tiene un desgaste electoral", ha afirmado.

Sin embargo, el periodista ha asegurado que lo que más le inquieta es el discurso que, a su juicio, está adoptando la derecha respecto a la legitimidad democrática. Ha recordado que, tras las elecciones de 2023, el PP daba por hecha su llegada al poder. "Las derechas se veían muy felices en 2023, tanto es así que estaban repartiendo ministerios y luego resultó que no", ha señalado.

A partir de ahí, Escolar ha planteado una reflexión sobre el escenario que podría abrirse si la izquierda volviera a ganar las próximas elecciones. "Me preocupa otra cosa, que es el discurso en el que estamos hoy, con las cosas que dice Aznar sobre que si no gana la derecha se hunde la democracia, o con las cosas que dice Feijóo poniendo en duda el resultado electoral, el censo y el recuento", ha afirmado.

"¿Qué pasa si de repente este país decide que vuelve a ganar la izquierda? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos va a pasar como país?", se ha preguntado. En su opinión, "una de las cosas más preocupantes de lo que estamos viviendo es esta situación en la que todo lo que no sea una victoria de la derecha en las próximas elecciones es presentado como un pucherazo o un golpe de Estado".

El director de 'eldiario.es' también ha recordado que, a su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha visto reconocida plenamente su legitimidad por parte de algunos dirigentes de la oposición desde el inicio de la legislatura. "A este Gobierno no se le ha reconocido la legitimidad desde el primer día, desde que se supo que Feijóo no iba a gobernar. ¿Qué pasa si vuelve a gobernar la izquierda? Ya están diciendo que ese Gobierno no es legítimo", ha advertido.

Por último, Escolar sostuvo que Alberto Núñez Feijóo "ha ido cuestionando de manera preventiva un resultado electoral" y ha concluido que situar el debate en que una victoria de la derecha es la única salida válida resulta "profundamente poco democrático". "La propia idea de colocar un debate en el que, si no gana la derecha, vamos a un lío o a un conflicto, me parece profundamente poco democrática", ha sentenciado.

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