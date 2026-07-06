Afra Blanco ve a Peinado en un callejón sin salida con el pasaporte de Begoña: "Si se lo da, serán unas cautelares excesivas; si no, un ensañamiento"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha cuestionado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener las medidas cautelares sobre Begoña Gómez y ha defendido que no existen motivos para impedirle recuperar temporalmente el pasaporte.

La sindicalista Afra Blanco ha cuestionado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener las medidas cautelares sobre Begoña Gómez y ha defendido que no existen motivos para impedirle recuperar temporalmente el pasaporte para asistir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres.

"Según la propia UCO, la que defendemos tanto, no hay causa para mantenerla en este estado", ha afirmado en Al Rojo Vivo, en referencia a los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa.

A su juicio, el magistrado se encuentra en una situación complicada: "Peinado se encuentra en un callejón prácticamente sin salida, porque si le da el pasaporte, efectivamente, estaremos ante unas medidas cautelares excesivas. Y si no se lo da, en mi opinión estaríamos ante un ensañamiento y una persecución".

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