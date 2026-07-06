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Afra Blanco ve a Peinado en un callejón sin salida con el pasaporte de Begoña: "Si se lo da, serán unas cautelares excesivas; si no, un ensañamiento"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha cuestionado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener las medidas cautelares sobre Begoña Gómez y ha defendido que no existen motivos para impedirle recuperar temporalmente el pasaporte.

Afra Blanco ve a Peinado en un callejón sin salida con el pasaporte de Begoña: "Si se lo da, serán unas cautelares excesivas; si no, un ensañamiento"

La sindicalista Afra Blanco ha cuestionado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener las medidas cautelares sobre Begoña Gómez y ha defendido que no existen motivos para impedirle recuperar temporalmente el pasaporte para asistir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres.

"Según la propia UCO, la que defendemos tanto, no hay causa para mantenerla en este estado", ha afirmado en Al Rojo Vivo, en referencia a los informes de la Guardia Civil incorporados a la causa.

A su juicio, el magistrado se encuentra en una situación complicada: "Peinado se encuentra en un callejón prácticamente sin salida, porque si le da el pasaporte, efectivamente, estaremos ante unas medidas cautelares excesivas. Y si no se lo da, en mi opinión estaríamos ante un ensañamiento y una persecución".

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