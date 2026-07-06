La divertida conversación entre 'la Iratxe' y su abuela: "Yo me casé al mes de conocerlo, porque él quería coles y yo no se las daba"

'La Iratxe' nos presentaba a su abuela en este primer capítulo de Princesas de Barrio y mantenían esta divertida conversación en la que demostraba que ella también es un personajazo.

Martina, la abuela de Iratxe, estaba planchando ropa para su hija cuando su nieta fue a visitarla. "Te tienen a ti de planchadora", se quejaba 'la Iratxe' en este primer capítulo de Princesas de Barrio. "Eso digo yo", lamentaba la señora, para después presumir con orgullo de que la joven la ayudaba mucho porque la peinaba y le lavaba los pies.

Lo que no le gustaba de ella era su forma de vestir: "Cuando viene el verano se pone una faldita que si se agacha se le ve el culete". Las dos hablaban de los cotilleos televisivos de la época, protagonizados en su mayoría por Isabel Pantoja y Belén Esteban. Con la segunda de ellas, Iratxe se sentía muy identificada.

Después, se quejaba de su novio, que la tenía "harta" porque todos los días llegaba tarde a comer. "Sale de trabajar y se va de cervezas", aseguraba. "Ah, eso no lo consentía yo", reconocía la señora.

Ella se casó tan solo un mes después de conocer a su marido. "Quería coles y yo no se las daba", explicaba. "Tú no es como ahora, que en una noche 'tracatrá'. Ahora son unas guarrillas, abuela", decía Iratxe. "Sí que lo son, unas guarrillas, unas 'putilangas'", decía dándole la razón.

Y después tocó sesión de peluquería y maquillaje.

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