Alberto Garzón y el déjà vu del 2023: "PP y Vox ya se están repartiendo el Gobierno que no tienen, quedan meses y las encuestas pueden dar la vuelta"

"Vox está defendiendo un discurso, que ha copiado de la ultraderecha y del trumpismo, y el PP se está mimetizando con Vox, porque está asumiendo su discurso. Y España en este momento no es eso", analiza el exministro en el debate político de Al Rojo Vivo.

"Escuchando a los dirigentes del PP y de Vox, tengo la sensación de déjà vu, porque esto lo vimos en primavera de 2023", afirma contundente el exministro Alberto Garzón. "Tengo la sensación, recurriendo al refranero español, de que se está vendiendo la piel del oso antes de haberlo cazado", añade en la tertulia política de Al Rojo Vivo.

Y es que, al igual que ocurrió en las elecciones generales de julio de 2023, donde fallaron la gran mayoría de encuestas, y el Gobierno progresista consiguió revalidar el Gobierno, "se están repartiendo ya el Gobierno que no tienen", afirma Garzón.

Y así lo argumenta: "Vox está defendiendo un discurso, que ha copiado de la ultraderecha y del trumpismo, que vulnera la legalidad, que asume una lucha contra la inmigración que es contraria a los principios democráticos. Y el PP se está mimetizando con Vox, porque está asumiendo su discurso. Y España en este momento no es eso".

Por tanto, asegura que quedan muchos meses para las elecciones y que "las encuestas que hoy dan la mayoría a PP-Vox pueden cambiar, viendo este tipo de cosas".

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