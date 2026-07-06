Lucía Méndez critica al juez Peinado por las medidas cautelares sobre Begoña Gómez: "Este señor se ha tomado el proceso como un auténtico show"

La periodista critica la decisión del juez Peinado de mantener retirado el pasaporte a Begoña Gómez y rechaza las palabras de Feijóo sobre la presencia de la esposa de Sánchez en la cumbre de la OTAN.

La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, ha criticado que el juez Juan Carlos Peinado se haya ido de vacaciones sin dejar resuelta la petición de Begoña Gómez para viajar al extranjero, pese a haber planteado previamente la retirada de su pasaporte como medida cautelar. También ha respondido a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando la presencia de la esposa del presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN.

Feijóo afirmó que "no sé si es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes de Gobierno acudan a la cumbre de la OTAN". Además, añadió: "Lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales".

Ante estas declaraciones, Méndez ha recordado que la asistencia de los cónyuges de los jefes de Gobierno a este tipo de encuentros responde a un protocolo habitual. "Hay cumbres a las que suelen invitar a los cónyuges. Casi todos son hombres, por cierto. Los acompañantes de los jefes de Gobierno en la OTAN tienen una agenda paralela. Esto es una realidad, esto es así. El Partido Popular lo sabe porque ha gobernado", ha explicado.

La periodista también ha querido diferenciar el procedimiento judicial de las funciones institucionales que desempeña la esposa del presidente del Gobierno. "Una cosa es la causa o el posible juicio, procesamiento o lo que sea de Begoña Gómez. Y otra cosa es que ella tiene unas obligaciones y que no hay razones para impedir que las cumpla. No hay razones prácticas: no se va a escapar, no se va a quedar en Turquía. Es ridículo siquiera pensar eso", ha sostenido.

Sobre la actuación del juez Peinado, Méndez ha sido especialmente crítica. A su juicio, la decisión de plantear la devolución del pasaporte respondía más a una estrategia de protagonismo que a una necesidad procesal. "Era una decisión que tenía un sentido común que el juez Peinado no quería asumir. Esto ya entra dentro de lo que es el 'show'. Este señor se ha tomado este proceso no como un procedimiento normal, sino como un auténtico espectáculo. Quiere que toda la política y todo el mundo estén pendientes de él, opinando sobre él. Me parece que, por parte de un juez de instrucción, es una grave irresponsabilidad en el ejercicio de su autonomía como integrante del Poder Judicial. Es un irresponsable", ha concluido.

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