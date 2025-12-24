Ahora

EL PRIMERO DE LA TRANSICIÓN

Rodeado de su familia, mensajes de recuerdo a Franco y por la unidad: se cumplen 50 años del primer discurso televisado del rey Juan Carlos I

¿Por qué es importante? Se trató del primer mensaje del monarca tras 40 años de dictadura y estuvo marcado por el recuerdo a su predecesor y los mensajes de unidad.

Imagen de archivo del discurso que el rey emérito Juan Carlos I dio a la nación en 1975Imagen de archivo del discurso que el rey emérito Juan Carlos I dio a la nación en 1975laSexta
En 1975, y tan solo un mes después de la muerte del dictador Francisco Franco, los españoles vieron por primera vez el discurso del rey televisado. En aquel momento el monarca era Juan Carlos I y sus palabras estuvieron cargadas de halagos a quien había permitido su nombramiento y de mensajes que, 50 años después, nos son ya familiares, como la convivencia y la unión.

En aquella ocasión, el hoy emérito estuvo rodeado de su familia, incluido un jovencísimo Felipe VI, y de un belén, y sus palabras también fueron algo distintas a las que solemos escuchar en nuestros días. "Recordar en la actualidad el mensaje de Cristo que hace casi 2.000 años...", expresó.

No obstante, también enunció loas a su predecesor, quien permitió que se sentase en el trono real. "Las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo, sobre las que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación", manifestó, así como lamentó su muerte: "La pérdida del que fue durante tantos años el generalísimo".

Por otra parte, lanzó mensajes que eran muy necesarios en la España de entonces, pero que a día de hoy siguen vigentes: "Paz que necesitamos para organizar nuestra convivencia"; "dejando de lado pequeñas diferencias, nos unamos". Tampoco se quiso olvidar de los más desfavorecidos: "Aquellas familias en cuyo hogar aún no ha sido plenamente vencido el dolor o la dificultad".

Por último, enunció una declaración de intenciones: "Nada me parece bastante cuando se trata de servir a nuestro pueblo"; y de principios: "Que se comprenda que hay que sacrificarse en aras de la Justicia, el egoísmo de algunos puede perjudicar a muchos".

Con todo, fueron las reflexiones necesarias para un país que regresaba a la democracia tras 40 años de dictadura.

