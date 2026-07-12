El curioso origen del término 'Ruta del Bakalao': "Me ha entrado un 'bacalao' que te va a encantar"

Mamen Mendizábal investiga el origen de la Ruta del Bakalao, desde las primeras discotecas que comenzaron a surgir en la carretera del Saler hasta el nacimiento del término.

"De Madrid a Valencia, ida y vuelta en coche en un fin de semana y parando en las discotecas que encuentran en el camino. Esto es lo que algunos jóvenes llaman 'la Ruta del Bakalao'", explicaba Pedro Piqueras en uno de los informativos de la época que hoy rescata de la hemeroteca Anatomía de... para este reportaje que analiza el ocaso de un fenómeno social único en el mundo.

Pero, ¿de dónde salió ese nombre?, quiere saber Mamen Mendizábal. "'Bacalao' era un disco que fuese muy bueno y tú ibas a la tienda y el vendedor te decía: 'Me ha entrado un 'bacalao' que te va a encantar", explica, Clemente Martínez, uno de los promotores de las discotecas más icónicas de la época. Un cochazo también era un 'bacalao'. Los chicos guapos, también 'bacalaos'.

Clemente era el responsable de N.O.D, Spook, Barraca o Puzzle. Vicente Pizcueta, otro de los empresario de la Ruta, también cuenta con "una buena colección", tal y como reconoce la presentadora: Chocolate, ACTV, Arena, Barraca y Heaven. Ellos dos dibujaron el mapa de aquella Ruta cuyo epicentro era la carretera del Saler.

"Era curioso, porque era todo muy mágico. Todo estaba cerca de tomates, palmeras, la Albufera...", rememora la presentadora valenciana Cristina Tárrega. Su colega Nuria Roca también fue 'rutera': "Es una carretera de doble dirección. A un lado tienes el parque natural del Saler y al otro lado los campos de naranjos. No solo podías llegar a ver un coche metido en la zona de los naranjos. En la época de agua, la gente se iba. No había protección ni barreras".

Chocolate, Barraca, Puzzle, Heaven, Spook y ACTV estaban en aquella carretera. Pero la Ruta también se bifurcaba hacia el interior de Valencia con discotecas como Arena y N.O.D.

"Las dos discotecas que para nosotros eran la referencia en esa primera época eran Barraca y Chocolate y era muy típico estar en una y moverte a la otra porque estaban a muy pocos metros", cuenta Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia y 'rutero'.

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