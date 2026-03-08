Lola Herrera responde a quienes dicen que con Franco se vivía mejor porque se podían comprar una casa con 25 años

Esto es lo que tiene que decir Lola Herrera a quienes aseguran que con Franco se vivía mejor porque sus padres pudieron comprarse una casa con 25 años y tener hijos.

En el doble programa de hoy de Lo de Évole, además de hablar del machismo y advertir a las mujeres de hoy de que hay que seguir luchando para que no nos roben lo que ya se ha conseguido, Lola Herrera reflexiona con claridad y contundencia sobre la situación de la vivienda en España y los mitos que aún circulan sobre el pasado reciente. A sus 90 años, la actriz no duda en cuestionar la visión nostálgica de algunos sobre la época franquista.

"Hay un mantra ahora que dice que antes se vivía mejor y por eso hay quien defiende el franquismo. Porque te dicen: 'No, es que durante el franquismo mis padres, con 25 o 30 años, ya pudieron comprarse una vivienda, ya pudieron tener unos hijos'. Entonces se pone en valor el tema de que ahora todo eso es prácticamente imposible y se le da como valedor de ese bienestar al franquismo", le plantea Jordi Évole. "El valedor no era el franquismo", aclara ella.

"No se vivía mejor porque era una dictadura"

Lola Herrera explica que aquella aparente facilidad para acceder a una vivienda no reflejaba la realidad de la mayoría: "No todo el mundo tenía acceso a una vivienda, a comprar una vivienda. Yo pienso que a lo largo del franquismo no se vivía mejor para nada. Sobre todo no se vivía mejor porque era una dictadura, que arrastraba todo lo que arrastraba y que llegó hasta donde llegó. Entonces era imposible vivir mejor. Imposible".

La actriz también denuncia cómo la situación actual sigue marcada por desigualdades en el acceso a la vivienda: "Ahora también pasa algo: las multinacionales, los fondos de inversión, se hacen con edificios enteros y todas esas cosas. Algo pasa, que las leyes no están bien puestas para que cualquier persona pueda venir aquí a invertir en un edificio y ponerlo al precio que quiera".

Su conclusión es clara y pragmática, destacando la necesidad de un cambio legislativo: "Yo creo que falta que se hagan leyes para que todo el mundo tenga una vivienda, tenga acceso a una vivienda. No necesariamente comprada. Yo he vivido toda mi vida a renta, muchísimos años, y he vivido encantada de la vida. No hace falta comprar. A lo mejor lo que hay que hacer son viviendas asequibles para que la gente las pueda alquilar y que tengan unos sueldos razonables para poder pagarlas".

Con su voz firme y reflexiva, Lola Herrera recuerda que los derechos y oportunidades no se deben dar por sentados y que la historia reciente ofrece lecciones que siguen siendo imprescindibles para el presente.

