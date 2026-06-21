María Barranco, sobre los Goya del 'no a la guerra' y los actores que se manifestaron: "Éramos ilusos, creíamos que la guerra se podía parar"

La actriz María Barranco presta su testimonio en este programa de Anatomía de... que revive la gala de los Premios Goya de 2003, la más reivindicativa de la historia, y cómo se gestó la protesta de los actores en los días previos.

"Igual no teníamos conciencia de hasta qué punto estaba la sociedad indignada con apoyar una guerra injusta y con que un Gobierno nos metiera por la cara en una guerra", comenta Alberto San Juan en Anatomía de... sobre el sentir general de la población española con respecto a la guerra de Irak. Él fue el presentador, junto a Guillermo Toledo, de los premios Goya de aquel año.

Hoy, 23 años más tarde, el programa de laSexta reúne a aquellos que participaron en la gala más reinvindicativa de la historia, la que ha pasado a conocerse de manera popular como la del 'no a la guerra'.

Juan Diego Botto recuerda que una encuesta del CIS de la época concluía que nueve de cada diez españoles estaba en contra de la guerra de Irak. La hemeroteca confirma sus palabras. "Es difícil encontrar otro hecho que congregue tanta unanimidad", afirma.

El clima antes de los Goya estaba "calentito", recuerda Joaquim Oristrell, vicepresidente de la Academia de Cine en aquella época. "Ilusos de nosotros, creíamos que la guerra sí que se podía parar", asegura María Barranco, una de las actrices que alzó su voz. "Las cosas hay que decirlas, sobre todo cuando son injustas. Nosotros, que estamos en una alfombra roja, si nos dan una alcachofa... si me dan una alcachofa yo la utilizo", reivindica. "Mojarme, para mí, es mi condición de vida", dice con orgullo. Para la actriz, la política está en todas las cosas de la vida, "desde que uno nace".

Juan Diego Botto compartía el sentir de María: "Muchos tuvimos la sensación de que era evitable, de que quizá, si nos esforzábamos más, podíamos llegar a pararla".

*Ya puedes ver Anatomía de: los Goya del 'no a la guerra' en atresplayer.com

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