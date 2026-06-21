Por qué Alberto San Juan se "autocensuró" en los Goya del 'no a la guerra': "La sociedad está en la calle, ¿nosotros aquí no hacemos nada?"

Alberto San Juan, uno de los presentadores de la mítica gala de los premios Goya de 2003, la del 'no a la guerra', desvela en Anatomía de... que tanto él como su compañía se autocensuraron en aquella ceremonia que se recuerda como la más reivindicativa de la historia.

La mayoría de la sociedad española estaba en contra en 2003 de la intervención de España en la guerra de Irak, y también lo estaban los actores. La Unión de Actores, que se llamaban a sí mismos "la vieja guardia", tenía un plan que quería poner en marcha para pararla y del que hoy desvela todos los detalles, 23 años más tarde, este reportaje de Anatomía de...

Un plan que arrancó tan solo unos días antes de la celebración de los premios Goya, que justamente ese año estaban presentados por Guillermo Toledo y Alberto San Juan, dos actores que formaban parte de la compañía de teatro, irreverente por definición, 'Animalario'.

Aquella gala era el altavoz perfecto para sus reivindicaciones, pues se emitía en directo desde la primera cadena de TVE. La dirección de los informativos de aquella época estaba en manos de Urdaci y la imparcialidad del ente público estaba en entredicho. Había acusaciones de censura e incluso de manipulación para favorecer al Gobierno del Partido Popular.

Además, comenta Javier Zurro, periodista de cine de eldiario.es, en el programa de laSexta, que nunca hay "libertad absoluta" en esta entrega de premios, ya que hay dos instituciones revisando todo lo que se hace: la Academia de Cine y RTVE.

'Animalario' escribió el guion que quería hacer, incluso las manifestaciones políticas que hubo se mantuvieron, pero Joaquim Oristrell, el vicepresidente de la Academia, les dijo que querían que se centrara en el cine. Él mismo admite en Anatomía de... que les "cortó las alas" a Alberto y a Willy.

Marisa Paredes, la directora entonces, siempre estuvo más a favor que Oristrell de que la gala fuera política. "Marisa era muy punki y quería montarla. Joaquim ponía cabeza", dice entre risas Alberto San Juan a Mamen Mendizábal.

Pero dentro de la compañía también había división de opiniones, admite el actor: "Hubo una discusión entre, por un lado Willy y yo y por otro, Juan Cavestany y Andrés Lima, guionistas de la gala".

Willy y él querían que fuera una gala política, pero Juan y Andrés consideraban que era una noche promocional del cine español, no una gala de 'Animalario'. "Dijimos: 'La sociedad está en la calle, ¿nosotros aquí no vamos a hacer nada?'", se quejó Alberto San Juan. Andrés dijo que el quisiera hablar que hablara, pero que Willy y Alberto eran solo los anfitriones y presentadores. Willy y él querían un discurso político. El debate lo ganaron Lima y Cavestany y, aunque Toledo y San Juan se mosquearon, acabaron pasando por el aro.

Oristrell asegura que mandaron el guion completo a RTVE para que se quedaran tranquilos, aunque no se lo hubieran pedido. "Lo que no sabíamos que iba a ocurrir es lo que ocurrió", comenta.

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