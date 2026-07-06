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Celebra su última sesión de quimio tocando la bocina de su coche... y así reacciona la Policía

Alfonso Arús dedica un 'superolé' a este vídeo viral de un chico que celebra en plena calle tocando la bocina que es su última sesión de quimio.

Celebra su última sesión de quimio tocando la bocina de su coche... y así reacciona la Policía

Con alegría y alboroto, el joven que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s celebra en plena calle que por fin ha terminado con la quimioterapia. Para ello, no duda en tocar la bocina de su coche hasta que un agente de Policía lo para, pero no para multarle. Su única intención es darle un beso y un abrazo. Una escena feliz que se merece un 'superolé'.

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