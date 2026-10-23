Velasco compara la respuesta del PP ante Landaluce y el alcalde de Móstoles: "El PP ha hecho y sigue haciendo con el alcalde de Móstoles todo lo que no se debe hacer"

La periodista compara en Al Rojo Vivo la respuesta del PP ante las denuncias contra José Ignacio Landaluce y el alcalde de Móstoles. Critica que el partido haya expulsado al primero, pero mantenga al segundo en el cargo y que Ayuso arremetiera contra la denunciante.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha acudido a declarar como investigado ante el Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer, que investiga la denuncia de una militante de Nuevas Generaciones del PP y cargo municipal que le acusa de una presunta agresión sexual.

En Al Rojo Vivo, la periodista Pilar Velasco ha comparado la actuación del PP en este caso con la respuesta del partido ante la denuncia contra el alcalde de Móstoles. "Si con Landaluce han aplicado la vara de medir, que es exigible cuando hay denuncias de este calibre y testimonios como el de la militante del Partido Popular y otras mujeres del entorno laboral que denunciaron acoso sexual y agresiones sexuales, tienen que ser comprobadas. El PP actuó como tenía que actuar: expulsarlo", ha señalado.

Velasco ha criticado la respuesta del partido en el caso del alcalde de Móstoles, al que, según ha denunciado, ha mantenido en el cargo pese a la admisión a trámite de la denuncia. "Es incomprensible que el alcalde de Móstoles, una vez se admite la denuncia a trámite y una vez que el testimonio de la mujer, cuando lo hemos leído todos aquí, está absolutamente documentado, avalado también por compañeros de trabajo, el Partido Popular no solo no le ha echado, no solo le ha mantenido como alcalde, sino que Ayuso incluso arremetió contra la propia mujer denunciante. En fin, todo lo que no se debe hacer. El PP lo ha hecho y lo hace con el alcalde de Móstoles", ha concluido.

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