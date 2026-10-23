Alberto Rey sentencia la nueva adaptación de 'Sentido y sensibilidad': "Todos en pie con Jane Austen, veré todas y cada una de sus adaptaciones"

Como cada viernes, nuestro experto en cine Alberto Rey viene a desgranarnos algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. En esta ocasión, el gran clásico de Jane Austen interpretado por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles.

Este viernes, se estrena en los cines españoles una nueva adaptación del clásico literario de Jane Austen 'Sentido y sensibilidad'. Cuenta la historia de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood, interpretadas por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, que se ven obligadas a abandonar su finca de Sussex y a mudarse con un pariente lejano, en cuya casa de campo se enfrentarán a problemas amorosos y económicos. ¿Mejora esta versión la de los años 90 con Emma Thompson y Kate Winslet?

Nuestro experto en cine, Alberto Rey lo tiene claro: "Todos en pie porque Jane Austen es 'dios' y yo veré todas y cada una de las adaptaciones que se hagan de sus obras, porque siempre hay una forma de darles una vuelta".

Aunque, por otra parte, añade, "el contexto en la literatura de Jane Austen es tan fuerte, es una época tan concreta que es complicado atrevernos a sacar sus historias de ahí".

Ahora bien, según Rey, "es muy difícil" hacer una mala adaptación de Jane Austen hecha con un "mínimo de talento" y esta versión es realmente "recomendable". "No soy demasiado partidario de respetar a los autores sagrados hasta el punto de no poder hacer un poco el loco con sus adaptaciones al cine y la tele", admite Rey, pero en el caso de Jane Austen, "sí que creo que sus novelas, que son modernísimas, deberían ser revisitadas porque son perfectas", concluye Rey, que le otorga a la película nada más y nada menos que 4 'albertitos'.

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