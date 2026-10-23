Ignasi Guardans, tras la entrevista de Sánchez: "Lo que está haciendo es romper la imagen que la derecha quiere construir de él"

Ignasi Guardans, analista y profesor de ciencias políticas, analiza la entrevista del presidente del Gobierno en La Revuelta: "Sánchez lleva una carga de ataque personal que supera con mucho la que un candidato tiene que llevar a unas elecciones", afirma.

"No puedes esperar de un candidato a unas elecciones que no tenga el tono que está teniendo Pedro Sánchez", aseguraba el politólogo Lluís Orriols sobre la entrevista que el presidente dio este jueves en La Revuelta. Además, señala también la importancia de acudir a este tipo de programas para llegar a nuevos públicos durante la precampaña.

Ignasi Guardans, analista y profesor de ciencias políticas, añade, además, que "esta entrevista, entendida como conversación (porque no una entrevista periodística, sino una conversación en un programa de televisión de máxima audiencia), la realidad es que lo que está haciendo Sánchez y lo que le toca hacer es romper la imagen que quiere construir de él la derecha, que es un hombre corrupto, dictador, pervertido, etc".

Es decir, "Sánchez lleva una carga de ataque personal que supera con mucho la que un candidato tiene que llevar a unas elecciones (...) En España tenemos a un candidato que se presenta a las elecciones con una losa de porquería echada encima por el discurso de la derecha acumulado, que lleva a tener la sensación de que realmente si renovara, si repitiera, este país explota, porque poco menos que pones a un criminal en la Moncloa", añade.

Y la gente que lleva escuchando eso un día y otro, analiza Guardans, "se encuentra con un tío normal, que la ha pifiado en unas cuantas cosas, que no ha hecho la mitad de las que esperaba y que otras sí, y que es un candidato que lo puedes comparar con cualquiera de los candidatos democráticos en Europa y eso en la gente que no está politizada, la que no está obsesionada y no se levanta cada mañana con un vudú de Pedro Sánchez y alfileres para ver dónde se los puedo clavar, ve a un tío normal".

Y eso, añade el profesor, en estas elecciones "ayuda", porque "desmonta ese bulo de que 'hay un criminal que se presenta a las elecciones', porque es que hay gente que lo cree", concluye Guardans.

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