Zapeando rinde homenaje a un "mito" del cine español, el guionista Rafael Azcona: "Si hubiera sido americano, tendría una estrella en el Paseo de la Fama"

Este sábado 24 de octubre, el guionista Rafael Azcona cumpliría 100 años, una de las figuras más importantes y también más desconocidas del cine español. Zapeando le rinde homenaje a este gran "mito" de nuestro cine.

Zapeando quiere rendir homenaje a una de las figuras más importante, y también más desconocidas del cine español: el guionista Rafael Azcona, que este sábado 24 de octubre cumpliría 100 años. Azcona trabajó durante casi 60 años con los mejores directores de nuestro cine y ganó hasta siete Goyas. Su nombre aparece en algunas de las más grandes películas del cine español y también italiano.

Para quien no le conozca, nuestro experto en cine, el periodista Alberto Rey, señala que Azcona es "un mito absoluto, un maestro y un referente sin haber dirigido ninguna película". "Y aunque no le pongan cara ni nombre, seguro que han visto alguna escrita por él. Y muchas de ellas, están en lo más alto del cine español, incluso del cine mundial".

Por ejemplo, según relata Rey, suyos son los guiones de 'Plácido', 'El verdugo' o 'La escopeta nacional', todas ellas de Luis García Berlanga. Con Fernando Trueba, hizo 'Belle Époque' y 'El año de las luces'; con Carlos Saura, '¡Ay, Carmela!' o 'Peppermint frappé'; con José Luis Cuerda, el guion de 'El bosque animado' o 'La lengua de las mariposas', y con Marco Ferreri, los guiones de 'El cochecito' y 'El pisito'.

"Lo de Azcona es una cosa increíble. Sin sus películas, sin lo que escribió, el cine sería infinitamente peor. Si hubiera sido americano, tendría una estrella en el Paseo de la Fama, pero como era de Logroño solo iba a pasar desapercibido, cosa que, por cierto, a él le encantaba", relata Rey, insistiendo en que Azcona "solo" era guionista.

"Lo cual quiere decir que se puede ser un mito absoluto, un maestro y un referente siendo solo guionista. Y es muy curioso, porque nadie dice que alguien es solo director o solo actor, pero solo guionista, como si no fuese suficiente", concluye Rey, ante el apunte, más que importante, de Dani Mateo: "Para mí (guionista) lo es todo". En el vídeo podemos ver al completo este bonito homenaje.

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