'Tamara Falcó' desvela la situación más impactante que ha vivido: "Estábamos preparando nuestra boda"

La colaboradora de 'Zapeando' Leonor Lavado se mete en la piel de la marquesa de Griñón para desvelar cuál ha sido uno de los momentos más impactantes que le ha tocado vivir. "Estaba que no me lo creía", destaca.

Zapeando ha rescatado un momento vivido con Tamara Falcó en 'El Hormiguero', después de que Pablo Motos desvelase una anécdota con Illia Topuria, donde le confesó que el momento más impactante que había vivido era cuando le dieron un vaso de agua estando deshidratado. "El agua es el elixir de la vida", le dijo a Pablo Motos.

A esta anécdota, Tamara Falcó reaccionaba señalando que antes de las pruebas médicas te quitan el agua, lo que provocó las risas del presentador, señalando que eso era solo un momento, no tanto tiempo como lo que le sucedía a Topuria, que a lo mejor pudo estar días bebiendo medio vaso de agua.

Tras recordar este momento, 'Tamara Falcó' ha acudido al plató para desvelar realmente cuál ha sido el día más impactante que le ha tocado vivir a ella en su vida. La colaboradora del programa Leonor Lavado se ha metido en la piel de la marquesa de Griñón para desvelar que fue cuando "estaba preparando su boda".

"Estaba ilusionada y veo que Íñigo coge el móvil. Había unos mensajes en los que se veían emoticonos llorando, flores y la flamenca bailando", ha explicado, indicando que después de eso le dijeron que las flores no iban a llegar a tiempo.

"Estaba que no me lo creía", ha confesado, desvelando que al final todo se solucionó porque su madre "hizo unas llamadas".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.