Javier Chicote desvela nuevos detalles del buque marroquí que arrojó migrantes al agua: "Unos 30 saltaron o fueron lanzados"

El periodista de 'Artículo 14' explica que la intervención quedó registrada en una llamada a la Guardia Civil y que la jueza María Tardón podría solicitar esos registros para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades por las muertes.

Javier Chicote, periodista de 'Artículo 14', ha explicado en Al Rojo Vivo nuevos detalles sobre la actuación de una fragata militar marroquí durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Según ha relatado, el primer día de la llegada, el buque rescató a varios inmigrantes que se encontraban en el agua y posteriormente los arrojó por la borda.

"Estaba justo amaneciendo el día 30. Había cientos de inmigrantes intentando entrar en Ceuta a nado y estos estaban en la zona más alejada, en el espigón. Los rescataron, creemos que de forma humanitaria, porque podían ahogarse. Hasta la zona se trasladó un buque español de Salvamento Marítimo, de esos buques naranjas tan llamativos. Ante su presencia, según nos cuentan fuentes directas, los arrojaron por la borda. No descarto que alguno saltara voluntariamente", ha explicado el periodista.

Según ha detallado, la actuación tiene una explicación relacionada con el destino de los inmigrantes. Si los hubiera rescatado Salvamento Marítimo, habrían sido trasladados a España y habrían conseguido su objetivo de entrar en territorio español. En cambio, si los rescataba la Marina Real de Marruecos, no podían entrar en España.

"Esto quedó registrado porque Salvamento Marítimo llamó al Centro Operativo de la Guardia Civil, en Algeciras, para notificar lo que estaba ocurriendo y avisar de que había gente ahogándose", ha añadido.

El periodista ha precisado que fueron alrededor de 30 los inmigrantes que se encontraban junto al buque militar y que fueron arrojados al agua o saltaron por su cuenta. Aunque había centenares de personas intentando alcanzar Ceuta a nado, esa sería la cifra de quienes estaban alrededor de la embarcación marroquí.

La presencia de los buques militares marroquíes en la zona, según ha explicado, no respondía directamente a la operación migratoria, sino a un dispositivo de seguridad relacionado con la celebración del Día del Trono. El rey Mohamed VI se encontraba en tierra, en una zona próxima a Ceuta.

"Mis fuentes me dicen que estos buques entraron en aguas territoriales españolas. No lo interpretaron como una agresión porque es más o menos habitual que, cuando el rey de Marruecos está cerca de Ceuta, su dispositivo de seguridad militar pueda entrar puntualmente en aguas españolas. Ese es el motivo por el que los buques militares de la Armada Real de Marruecos estaban allí: no tanto por el asunto de la inmigración, sino por la seguridad de Mohamed VI", ha señalado.

El periodista también ha indicado que existen registros que permitirían comprobar lo ocurrido. Según ha explicado, Salvamento Marítimo avisó al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de lo que estaba sucediendo y de la presencia de personas en peligro de ahogamiento.

"El buque de Salvamento llamó al COS, que es el organismo que coordina las emergencias de la Guardia Civil, y contó lo que estaba viendo. Avisaron de que había gente ahogándose y de lo que había ocurrido. Esa llamada está registrada y, si me han informado bien, incluso grabada", ha afirmado.

El episodio todavía no figuraba, según las comprobaciones realizadas por el periodista, en las diligencias abiertas por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón para investigar la entrada masiva en Ceuta. No obstante, considera que la magistrada podría solicitar esta información, ya que previamente se habían reclamado los movimientos de los barcos marroquíes.

El periodista ha explicado que contactó con Salvamento Marítimo para contrastar la información que había recibido de distintas fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La institución le confirmó oficialmente que su intervención se había producido y que su prioridad había sido auxiliar a las personas en peligro.

"Me confirmaron oficialmente que la intervención de Salvamento Marítimo se había producido y me dijeron que se limitaron a priorizar las vidas humanas. No era el momento de valorar si Marruecos nos estaba invadiendo ni nada de eso. Había que salvar a gente que se estaba ahogando, y eso es lo que hizo Salvamento Marítimo. Por lo tanto, es fácil de cotejar, porque la información está ahí", ha relatado.

El periodista considera que la jueza podría solicitar los registros y llamar a declarar a algún testigo para corroborar los hechos. Según ha explicado, el episodio podría incorporarse a la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido durante la entrada masiva en Ceuta.

"Por las gestiones que hicimos, la parte de Salvamento Marítimo todavía no figuraba en las diligencias abiertas. Pero, después de que se haya publicado esta información, entiendo que llegará al despacho de la jueza y que la solicitará. No descartaría que citara a algún testigo para corroborar lo ocurrido", ha apuntado.

El periodista ha insistido en que, más allá de las posibles consecuencias políticas, la investigación judicial debe centrarse en esclarecer las responsabilidades por las muertes registradas durante aquellos días.

"Lo más importante de las diligencias abiertas por la jueza Tardón, al margen de que esto pueda tener un recorrido político, es que hay 140 muertos y que pueda haber algún responsable detrás de esas muertes. Ya veremos quién es y si se puede hipotéticamente procesar a esas personas, si es que hay alguna. Pero es obligación de la jueza investigar un suceso en el que, además, hay tantos muertos", ha concluido.

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