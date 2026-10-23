Landaluce declara por una denuncia de agresión sexual y no descarta seguir de concejal: "Estoy dándole vueltas"

El contexto El próximo 25 de octubre el alcalde de Algeciras presentará su dimisión. Una decisión que tomó después de que PP y Vox anunciasen que habían firmado una moción de censura contra él.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha declarado ante el juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer por una denuncia de presunta agresión sexual presentada por una militante del PP. Acompañado por su familia, Landaluce expresó sentirse "más tranquilo" tras relatar los hechos ante la jueza. El alcalde, que dimitirá el 25 de octubre, ha manifestado su deseo de que el proceso avance rápidamente para evitar la "pena de banquillo". La denuncia ha provocado una moción de censura y la dimisión de 12 concejales del PP. Landaluce insiste en que las acusaciones son "falsas".

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha acudido a declarar como investigado ante el juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia de una militante de Nuevas Generaciones del PP y cargo municipal que le acusa de una presunta agresión sexual.

Acompañado de su mujer y de dos hijas, Landaluce, que ha sido alcalde de Algeciras durante los últimos 15 años y medio, ha llegado caminando al juzgado. Tras declarar ante la jueza, se ha parado con los medios de comunicación para expresar que ahora se encuentra "más tranquilo", asegurando que ha relatado los hechos "tal y como ocurrieron".

Landaluce ha indicado que uno se encuentra más tranquilo cuando se encuentra dentro del paraguas de la justicia porque sabe que "no va a entrar en los juegos que han hecho contra ti y las amenazas que ha habido durante este tiempo" si no se iba.

Ahora, ha reconocido que desea que el proceso "siga avanzando rápido" y no se pierda tiempo. "Una de las faenas que tiene una acusación, es que tienes la pena de banquillo, la pena de los titulares y la pena mantenida en el tiempo", ha explicado, añadiendo que, cuando se alarga, al final, pase lo que pase, "has sido acusado, juzgado y condenado sin que se haya visto el juicio".

El alcalde de Algeciras ya anunció que el próximo 25 de octubre va a presentar su dimisión. A la pregunta de si continuará como concejal, Landaluce ha respondido señalando que es algo a lo que todavía está "dándole vueltas".

La titular del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer que investiga la denuncia arrancó ayer las investigaciones con la declaración de la joven y, como testigos, de los ediles populares del Ayuntamiento de Algeciras Jacinto Muñoz y Patricia Bueno.

La primera, una de las tres ediles que mantienen su apoyo a Landaluce, era la "jefa" de la joven, cargo de confianza municipal en la Oficina de Atención al Mayor, cuando se produjo la supuesta agresión, el pasado mes de julio en el despacho del alcalde.

El secretario general del PP local, Jacinto Muñoz, era primer teniente de alcalde de Landaluce hasta este mes de octubre, cuando se hicieron públicas dos denuncias por supuestas agresiones sexuales contra el alcalde.12 de los 15 concejales populares que le apoyaban, entre ellos él, abandonaron el gobierno municipal para forzar su dimisión y promovieron una moción de censura contra él.

Según ha publicado Europa Sur, ambos ediles mantuvieron poco después del episodio una reunión con la joven militante del PP en la que ésta les relató el episodio y firmó de su puño y letra un escrito en el que dejó constancia que no quería que se hiciera uso de lo que les había relatado "en ningún momento", ni se tomen medidas al respecto sin su "autorización expresa".

Forzado por la moción de censura, Landaluce, militante y cargo del PP durante más de 40 años hasta que en diciembre de 2025 abandonó el partido tras otra denuncia por presunto acoso sexual que fue archivada, anunció el pasado lunes que dimitirá el próximo domingo 25 de octubre.

En el vídeo en el que anunció su dimisión insistió en que los hechos que se le atribuyen son "absoluta y rotundamente falsos" y afirmó que la verdad "saldrá a la luz" y que quienes están detrás de "estas falsas y organizadas acusaciones responderán ante la justicia".

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