La Abogacía del Estado pide al TSJM que rechace las cautelares solicitadas por el gobierno de Ayuso y no desaloje la acampada de Sol

Los detalles La Delegación del Gobierno destaca que "dista de ser claro que la disolución de la acampada en la Puerta del Sol vaya a producir mayores beneficios que perjuicios para la seguridad ciudadana", tal y como puso de manifiesto el TSJM.

La Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno en Madrid, pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que rechace las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid y no desaloje la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol, así como condenar en costas al Gobierno de Ayuso.

La Delegación del Gobierno destaca que "dista de ser claro que la disolución de la acampada en la Puerta del Sol vaya a producir mayores beneficios que perjuicios para la seguridad ciudadana", tal y como puso de manifiesto el TSJM.

De hecho, apunta que con un desalojo "podrían acaecer incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano".

"En todo caso, más allá de la seguridad ciudadana, a la vista de los intereses que la recurrente defiende en juicio, tampoco resulta descartable que la incidencia comercial e incluso reputacional para el turismo pudiera ser especialmente acentuada", añade.

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