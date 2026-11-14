Juanma Romero apunta que la clave de las elecciones será una "participación histórica": "Si vemos una gran movilización de la izquierda todo puede cambiar"

El periodista ha señalado que se espera una gran movilización tanto de la izquierda como de la derecha para estos comicios.

Juanma Romero ha señalado en Al Rojo Vivo que la clave de estas elecciones del próximo 29 de noviembre será una participación "histórica" que puede alterar las actuales encuestas que se están realizando.

"Buena parte de lo que se juega en este 29 de noviembre va a estar en la participación que se presume que va a ser histórica. Así lo dicen además todas las casas de encuestas y eso yo creo que hace que el resultado pueda ser más impredecible porque si hay una movilización muy importante también quiere decir que sea en los dos lados", ha comentado el periodista.

Porque Romero espera una gran movilización tanto de la derecha como de la izquierda, pero de estos últimos depende que se produzca un cambio: "Si vemos una gran movilización de la izquierda creo que también todo puede cambiar de aquí a 15 días. De hecho ya ha cambiado la situación desde que el presidente del Gobierno convocó estas elecciones y disolvió las Cortes".

"Se ha visto una cierta subida del Partido Socialista, veremos si le da para llegar primero en la carrera y desde luego para llegar a gobernar, que es desde luego el reto que tiene, mucho más importante que ganar y que desde luego parece mucho más complicado que lo era entonces. Pero también recordemos que en 2023 nadie esperaba que pudiera retener la Moncloa y finalmente lo consiguieron", ha concluido.

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