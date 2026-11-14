Junquera, sobre el primer debate electoral en laSexta: "Fue un respiro de toneladas de frivolidad"

La periodista de 'El País' se congratula que en el encuentro a cuatro de este viernes se dejará atrás "las frasecitas hechas": "Me alegra que tuviera una audiencia considerable porque quiere decir que la gente demanda debates de ideas".

"La gente demanda debates de ideas y no juegos de palabras". Así de contundente ha sido este sábado la periodista de 'El País', Natalia Junquera, al referirse al primer debate electoral a cuatro de esta campaña que se celebró este viernes en la sexta.

Juquera ha alabado en Al Rojo Vivo (ARV) que se dejara de lado la frivolidad. "Fue un respiro en esta campaña permanente que llevamos de toneladas de frivolidad, de videos de IA, de frasecitas hechas... que son criticables siempre pero en el contexto del accidente ferroviario me parecían más extemporáneas", ha señalado.

La periodista se ha congratulado de la audiencia que tuvo el encuentro entre Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y José María Figaredo (Vox) con Ana Pastor al frente. "La gente lo que demanda son debates de ideas y no juegos de palabras", ha sentenciado.

En el debate a cuatro de este viernes en laSexta los ministros Cuerpo y Bustinduy sacaron pecho de las medidas sociales ante un Bravo al ataque y un Figaredo centrado en la migración.

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