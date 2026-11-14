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Valdivia, sobre el debate de laSexta: "Hay euforia en la izquierda por la imagen que se trasladó"

El periodista ha dado la "enhorabuena a la casa por el debate". "Vimos un bloque a favor de los servicios públicos, a un Figaredo obsesionado con la migración y a un Bravo desubicado", ha expresado.

Valdivia

Antonio Ruiz Valdivia ha reaccionado en Al Rojo Vivo al debate electoral de laSexta. En primer lugar, ha dado la "enhorabuena a esta casa por el debate", tras lo que ha expresado: "Creo que teníamos muchas ganas de escuchar argumentos, ideas y propuestas, porque estamos viviendo una campaña atípica, mucho prime time, mucho youtuber, pero queremos saber también qué nos jugamos el 29N".

De esta forma, el periodista ha destacado que "hay euforia en la izquierda en estos momentos por la imagen que se trasladó". "Vimos un bloque a favor de los servicios públicos, a un Figaredo obsesionado con la migración y a un Juan Bravo que para mí estuvo desubicado", ha opinado.

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