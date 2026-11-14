"No quiero hablar": el silencio y el recelo de los vecinos de Manzanares sobre Antonio Caba

En esta localidad ciudadrealeña de 18.000 habitantes desaparecieron dos empresarios, pero la mayoría de los residentes prefirió guardar silencio sobre el corredor de fincas acusado del crimen.

La detención en 2023 del corredor de fincas Antonio Caba, señalado por su presunta implicación en la desaparición y muerte de dos empresarios manchegos, sacudió por completo a su entorno más cercano. Cuando Equipo de Investigación se desplazó hasta Manzanares (Ciudad Real) para pulsar el ambiente en este municipio de 18.000 habitantes, el equipo del programa se topó con un muro de incomodidad y cautela.

A pesar de tratarse de un vecino conocido en la localidad, la mayoría de los residentes evitó pronunciarse ante las cámaras sobre su figura o las acusaciones que pesaban sobre él. "Sí le conozco, pero no te puedo explicar...", se excusaba un primer vecino al ser preguntado. Otro residente, que también admitía conocerle bien, rechazó de plano ser entrevistado con una frase tajante: "Yo la verdad es que no quiero hablar del tema".

El testimonio de un amigo "del barrio de toda la vida"

En medio de ese clima de hermetismo generalizado, los reporteros sí lograron recoger el testimonio de una persona cercana al detenido. Se trataba de un amigo de Antonio Caba que reconocía conocerle "del barrio de toda la vida" y haber compartido con él momentos cotidianos de ocio: "Hemos salido juntos de fiesta, a cenar...", explicaba, aunque también evitó entrar en detalles o valorar los crímenes que se le imputan.

Dos empresarios desaparecidos y una petición de 46 años de cárcel

El impacto del caso en Manzanares responde a la gravedad de los hechos investigados. Ya en 2022, Antonio Caba figuraba como sospechoso de la desaparición del empresario Juan Miguel Isla, al tiempo que los investigadores le vinculaban con un caso anterior: la desaparición de otro empresario, Jesús González Borrajo.

Tras el avance de la instrucción judicial, la Fiscalía solicita 46 años de prisión para este vecino de Manzanares al considerarle responsable de acabar con la vida de ambos hombres junto a su presunto cómplice, Gaspar Rivera.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.