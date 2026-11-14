El análisis de Valdivia sobre la actuación de Figaredo en el debate de laSexta: "Era como si pones el bingo del chupito, te dicen algo y dices 'migración"

El periodista también ha querido responder la afirmación del miembro de Vox sobre relacionar la inseguridad con Roquetas de Mar.

Este viernes se produjo el debate de laSexta con Carlos Cuerpo, Juan Bravo, José María Figaredo y Pablo Bustinduy. Y la actuación del miembro de Vox ha sido analizada por Antonio Valdivia en Al Rojo Vivo.

"Yo creo que todo el mundo sabíamos que iba a sacar el tema de la migración, pero Figaredo se había creado una imagen intentando en el Congreso como oponente de los ministros de Hacienda, de Economía, y todo el mundo esperaba algo de solvencia. Pero lo que vimos por parte del señor Figaredo es que era como si pones el bingo del chupito, te dicen algo y dices 'migración", ha expresado.

Por otro lado, el periodista también ha querido responder la afirmación que realizó Figaredo sobre Roquetas de Mar: "A mí me gustaría decir también personalmente que puso como ejemplo de inseguridad en las calles Roquetas de Mar, en Almería, mi tierra. Me gustaría que el señor Figaredo también paseara más por Roquetas de Mar. Criminalizar a todo un municipio supuestamente por la migración me pareció de bastante mal gusto".

"Y sobre todo, yo creo que cuando en el parámetro clásico político siempre se ha asemejado a la derecha como el gran espacio de la gestión económica. Y yo creo que ayer todos pudimos ver, y coincide todo el mundo, en que no vimos propuestas concretas y de manera solvente, tanto por parte de Vox como por parte del Partido Popular, una cosa que me sorprendió", ha concluido.

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