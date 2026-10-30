"La sacamos con vida y hablando": el estremecedor testimonio de Salvador tras rescatar a una chica de uno de los vagones siniestrados

Salvador, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo, explica en Al Rojo Vivo cómo fue el rescate de una chica que estaba en uno de los vagones más siniestrados del Iryo: "Por lo que vimos, fue la única superviviente".

Salvador, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Toledo, fue uno de los trabajadores que estuvo el pasado miércoles ayudando en las labores de rescate del terrible accidente que se produjo a la altura de Urda (Toledo) y que se ha saldado con la vida de 69 personas. Su testimonio es, sin duda, estremecedor, también esperanzador, cuando relata cómo consiguieron rescatar a una chica atrapada en uno de los vagones.

El tren Iryo fue el que recibió el impacto del AVE, y lo recibe en el vagón 8, que era el último, un vagón que quedó dado vuelta debajo del terraplén. Cuando llega Salvador a la zona, explica que de primeras, debido a la magnitud del impacto, no podían imaginar lo que se iban a encontrar.

"Hasta que no entramos no te das cuenta de la verdadera magnitud de lo que te vas a ver. Solo había silencio en ese vagón, hasta que al rato escuchamos a una chica gritar pidiendo ayuda, pero no la veíamos. Era tanto lo que había en ese vagón, que no podíamos verla", relata este trabajador.

De modo que, "tras un buen rato conseguimos ver la mano de esa chica, la agarramos y no la soltamos. Empezamos a comunicarnos con ella para que no dejase de hablar y finalmente tras un buen rato pudimos verle al fin la cara: vi unos ojos claros (...) Seguimos dándole conversación y tapándole todas las heridas que podíamos ver de sus extremidades inferiores".

Finalmente, cuenta Salvador que consiguieron ver realmente cómo estaba esa chica, su posición y conforme vieron cómo estaba y si se podía mover o no, empezaron a "escarbar en tierra" para hacer hueco hasta que finalmente consiguieron liberarla. "La sacamos con vida, entera y hablando", finaliza Salvador, confirmando que por lo que ellos vieron fue la única superviviente de ese vagón.

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