Una controladora del Centro de Atocha denuncia las declaraciones de Óscar Puente: "Estamos indignados y desamparados"

Laura Higuera Medina cuestiona que el ministro señale reiteradamente al factor humano sin que se hayan esclarecido las causas del siniestro y asegura que los trabajadores se sienten abandonados: reclama su dimisión.

Laura Higuera Medina, controladora ferroviaria en la central de Atocha, ha mostrado en Al Rojo Vivo su indignación por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el accidente ferroviario de Toledo y sus referencias al posible fallo humano como causa del siniestro. La trabajadora ha cuestionado que se señale reiteradamente a los profesionales del sector sin que se hayan esclarecido todavía las circunstancias del accidente.

"En primer lugar, denunciar de manera clara y absoluta las declaraciones de Óscar Puente. Si bien no he podido escuchar todo hoy, las declaraciones de anteayer fueron absolutamente deplorables, señalando con el dedo al factor humano una y otra vez con alevosía", ha manifestado.

La controladora ha asegurado que el malestar es compartido por sus compañeros y ha reclamado responsabilidades al ministro, al que considera que debería dimitir: "Me parece que este hombre debería dimitir. No solo lo pienso yo y lo pensamos. Los compañeros también estamos absolutamente indignados. Nos sentimos desamparados y profundamente solos".

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