El 'dardo' de Marta Riesco a María Patiño tras llamarla "rebelde": "Y tú que dictadora"

"Ay, qué rebelde has venido hoy", le dice María Patiño en este vídeo a Marta Riesco en el plató de 'El sótano club', donde la reportera responde rotunda: "Y tú qué dictadora".

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia "el zasca de Marta Riesco a María Patiño", nueva presentadora de 'El sótano club' en sustitución de Alba Carrillo.

"Estamos hablando de absolutamente todo y creo que otro de los temas a debatir bajo mi punto de vista, que veo que del tuyo no...", ha afirmado Marta Riesco en el plató, donde Patiño ha interrumpido tajante: "Ay, qué rebelde has venido hoy".

Aunque rápidamente la presentadora ha asegurado que era "una broma", Riesco ha contestado rotunda: "No, y tú qué dictadora, que no puedo decir...".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús se pregunta "dónde está Alberto Guzmán". "Está desaparecido", explican en l plató, donde afirman que no saben si estará de baja o de vacaciones, pero que, en principio, no ha abandonado el programa.

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