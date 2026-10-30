Fernando Berlín, tras pedir el PP la dimisión de Puente: "El PP no hablaba así en el accidente de Angrois y Ana Mato se mantuvo al frente del ministerio"

El periodista Fernando Berlín reacciona a la petición de dimisión de Óscar Puente por parte del PP, sin embargo, precisamente el PP "no está legitimado" para pedir nada. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

Dos días después del terrible accidente ferroviario ocurrido a la altura de Urda (Toledo) y que se ha saldado con la vida de 69 personas, el PP ha exigido la dimisión de Óscar Puente, sin embargo, para Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com, el PP no está "legitimado" para ello.

"El Partido Popular no hablaba en estos mismos términos cuando se produjo el accidente de Angrois (Galicia) y Ana Mato se mantuvo al frente del ministerio y todo el mundo miró para otro lado. Y tampoco habló en estos términos cuando, durante un año y cinco días, el señor Feijóo sostuvo a Carlos Mazón", argumenta Berlín. Por tanto, "por lo menos el PP desde luego no está legitimado".

Sobre si debe o no dimitir Óscar Puente, el periodista subraya que "primero habrá que conocer y tener una aproximación de las causas, porque ahí veremos qué responsabilidad tiene directa sobre esas o no la tiene". Ahora bien, independientemente de esto, creo que ahora sí que hay una lección que extraer y es que "ahora sí hay consenso de que los servicios públicos están infrafinanciados".

Por ende, "vamos a ver quién defiende mejor la financiación de los servicios públicos y a partir de ahí veremos", concluye Berlín.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido