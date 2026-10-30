Pilar Gómez, contundente tras el accidente de Urda: "Hay una responsabilidad política, que no directa, por tanto, Puente debe dimitir"

La periodista analiza las responsabilidades del Gobierno tras los dos accidentes ferroviarios registrados en nueve meses y cuestiona la continuidad del ministro de Transportes al frente de su departamento.

Los partidos de la oposición y los sindicatos reclaman responsabilidades políticas al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el accidentes ferroviario en Toledo. En este contexto, se han conocido nuevos detalles de la investigación del siniestro: el operario que dio la instrucción al AVE para que reanudara la marcha a velocidad normal se negó ayer a declarar ante la Guardia Civil.

El trabajador, que permanece bajo custodia policial desde el mismo día del accidente, debía prestar declaración ante los agentes en el marco de las investigaciones abiertas para esclarecer las causas del siniestro.

Sobre la responsabilidad política del ministro, Pilar Gómez considera que Puente debería dimitir: "Bueno, yo creo que hay una responsabilidad política que no es una responsabilidad directa. Ningún ministro nunca tiene una responsabilidad directa porque no está ni conduciendo el tren ni en el control, pero se llama responsabilidad política y creo que cuando has tenido dos accidentes, dos en nueve meses con esta cantidad de víctimas, pues creo que debes dimitir por responsabilidad política".

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