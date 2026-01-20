La reflexión Cuartango tras el accidente de Adamuz: "Después de la inversión de los 90, no se ha invertido lo suficiente ni en la red ni en el material rodante"

A raíz del trágico accidente ocurrido en Córdoba, del que aún siguen las labores de búsqueda, el periodista Pedro García Cuartango quiere hacer una reflexión sobre la inversión ferroviaria realizada en España a lo largo de las últimas décadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda y la conmoción tras el accidente ferroviario de Adamuz, en el que han fallecido 41 personas, el periodista Pedro García Cuartango quiere hacer una consideración "como persona nacida en una familia ferroviaria", confiesa.

En España, apunta Cuartango, se hizo una fuerte inversión en los años 90 en la alta velocidad, "pero posteriormente no se ha invertido lo suficiente en la red ni en el material rodante, que en gran parte es obsoleto".

"¿Y eso por qué?", se pregunta el periodista. "Porque realmente invertir en el ferrocarril no tiene rentabilidad política. No tiene rentabilidad electoral", responde, añadiendo que esto, no obstante, "sucede en todos los países, en todos los gobiernos, que generalmente sus objetivos están ligados a obtener resultados a corto plazo, y la inversión en el ferrocarril no se ve, no es rentable políticamente".

Por ello, destaca la importancia de replantearnos la política ferroviaria en este país y también el modelo: "Es algo de lo que deberíamos hablar": "El modelo ferroviario por el que se optó a partir de finales de los 80 con el cambio del ancho de vía y por la alta velocidad, creo que a largo plazo tiene enormes riesgos, y además supone el cierre de líneas que no eran rentables, dejando a muchos españoles sin servicio ferroviario", reflexiona. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.