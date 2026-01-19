La incertidumbre de las familias: decenas de personas buscan información en las peores horas de sus vidas tras el accidente mientras son atendidas por un equipo de psicólogos

¿Por qué es importante? Es esencial atender al entorno de la víctima, "el acompañar, el escuchar, el estar presentes", ha afirmado Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Cruz Roja Huelva, ya que son momentos de desesperación y de incertidumbre.

El trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha dejado a decenas de familias en busca desesperada de sus seres queridos. Juan Barroso, uno de los afectados, ha recorrido hospitales en Córdoba y Jaén buscando a cuatro familiares. En el centro cívico de Córdoba, los familiares reciben apoyo psicológico de la Cruz Roja, con equipos que ofrecen acompañamiento y escucha en estos momentos críticos. La situación es devastadora, con testimonios de supervivientes que describen escenas horribles. La Guardia Civil ha establecido oficinas para la identificación de desaparecidos, priorizando la identificación a través de muestras de ADN de familiares de primer grado.

No hay consuelo para quienes viven las peores horas de sus vidas tras el grave accidente ferroviario en una vía en Adamuz, Córdoba. "Estoy buscando a cuatro familiares míos, desde las 20:30 de la noche he recorrido todos los hospitales de Córdoba, todos los hospitales de Jaén", ha contado a laSexta Juan Barroso, uno de esos familiares que siguen buscando a sus allegados.

Decenas de familiares se acercan este lunes al centro cívico de Córdoba en busca de información. "No sabemos donde se encuentra", ha dicho otra familiar. En ese centro cuentan con un equipo de psicólogos para atenderlos. "Cubriendo necesidades psicológicas, cualquier necesidad de apoyo a todas las personas que están llegando", ha explicado Carmen Torrico, psicóloga de Cruz Roja.

"El equipo de psicólogos que están constantemente con nosotros, no se van de nuestro lado", ha corroborado una familiar. Y es que las primeras horas tras una tragedia de esta magnitud son fundamentales desde el punto de vista psicológico. "En estas situaciones lo primero que te van a demandar siempre es información", ha señalado Ana Núñez, coordinadora del grupo de intervención en emergencias psicológicas.

Es esencial atender al entorno de la víctima, "el acompañar, el escuchar, el estar presentes", ha afirmado Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Cruz Roja Huelva, ya que son momentos de desesperación y de incertidumbre.

Muchos de los supervivientes siguen en shock y lo que han contado a sus familias es terrible. "Han fallecido personas al lado suyas, me ha contado que una niña le pedía que le ayudara", ha señalado una familiar. Otra ha declarado: "Que aquello era una catástrofe, había una cantidad de muertos increíble, que tuvo que romper la ventana para poder salir"

Todavía hay 39 desaparecidos. La Guardia Civil ha habilitado varias oficinas para la identificación y recogida de muestras de ADN. "El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas", ha remarcado la Guardia Civil. Por eso piden que quienes acudan sean todos familiares de primer grado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.