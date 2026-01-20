Los reyes visitan la zona cero del trágico accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Los detalles Tras la visita a Adamuz, se desplazarán al Centro Cívico Poniente de Córdoba, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos, así como al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos.

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado Adamuz, Córdoba, tras el trágico accidente ferroviario que dejó al menos 41 muertos y decenas de heridos. Llegaron al mediodía al puesto de mando junto al tren descarrilado, informándose sobre las labores de emergencia. Fueron recibidos por autoridades como Juanma Moreno y Oscar Puente, y conversaron con vecinos que participaron en el rescate. Tras Adamuz, visitarán el Centro Cívico Poniente y el hospital Reina Sofía en Córdoba. Suspendieron un acto en Toledo para asistir al lugar, mostrando su preocupación y manteniendo contacto con el presidente Pedro Sánchez y Juanma Moreno.

Los reyes han viajado hasta Adamuz (Córdoba) para acudir a la zona donde se produjo el accidente ferroviarioen el que al menos 41 personas han fallecido y decenas han resultado heridas.

Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12:30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero. Allí, están conociendo los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

Ambos han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, junto a otras autoridades, como el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Los reyes han llegado acompañados por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

En la comitiva de recibimiento también se encontraban miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de protección civil, así como vecinos de Adamuz que participaron en el rescate de viajeros de los trenes, con quienes han estado conversando.

Tras la visita a Adamuz, los reyes se desplazarán al Centro Cívico Poniente de Córdoba, donde familiares de los fallecidos están siendo atendidos, así como al hospital Reina Sofía, donde están ingresados varios de los heridos en el accidente.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Posteriormente, la familia real atendió en Atenas a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana de la capital griega para asistir al funeral y fue el propio Felipe VI quien confirmó que viajaría junto a Letizia a Adamuz.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", aseguró el jefe del Estado.

Felipe VI indicó en ese momento que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

